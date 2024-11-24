Решение проблемы США с редкоземельными элементами нашли в отходах

Редкоземельные элементы жизненно важны для современных технологий, от смартфонов до ветряных турбин. В настоящее время США импортируют 75% РЗЭ из Китая. По оценкам авторов исследования, опубликованного в International Journal of Coal Science & Technology, США могут получить РЗЭ на сумму 8,4 миллиарда долларов за счет утилизации угольной золы, хранящейся на свалках.

Хотя угольная зола содержит меньше РЗЭ, чем геологические отложения, ее изобилие — 1,873 миллиарда тонн, накопленных в период с 1985 по 2021 год, — делает ее перспективной альтернативой.

Но пока этот процесс всё ещё дорогой.