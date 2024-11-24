Решение проблемы США с редкоземельными элементами нашли в отходах

Опубликовано 24 ноября 2024, 18:171 мин.
Решение проблемы США с редкоземельными элементами нашли в отходахПревращение угольной золы в сокровище
Недавнее исследование показывает, что Соединенные Штаты могут извлечь до 11 миллионов тонн редкоземельных элементов (РЗЭ) из угольной золы, превратив отходы в ценный ресурс. Результаты исследования, проведенного под руководством ученых из Техасского университета в Остине и Университета Вайоминга, свидетельствуют о том, что такой подход может значительно увеличить внутренние запасы РЗЭ, снизив зависимость от импорта.
Редкоземельные элементы жизненно важны для современных технологий, от смартфонов до ветряных турбин. В настоящее время США импортируют 75% РЗЭ из Китая. По оценкам авторов исследования, опубликованного в International Journal of Coal Science & Technology, США могут получить РЗЭ на сумму 8,4 миллиарда долларов за счет утилизации угольной золы, хранящейся на свалках.
Хотя угольная зола содержит меньше РЗЭ, чем геологические отложения, ее изобилие — 1,873 миллиарда тонн, накопленных в период с 1985 по 2021 год, — делает ее перспективной альтернативой.
Но пока этот процесс всё ещё дорогой.