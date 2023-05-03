Решение России остаться на МКС спасло ее от «скорой гибели»«Гибель» будет, но позже
Россия продолжит участвовать в работе Международной космической станции (МКС) до 2028 года. Это решение имеет большое значение, поскольку Россия является основным поставщиком оборудования и систем поддержки МКС, и ее уход поставил бы под угрозу будущее станции, рассказали в NASA.
Робин Гейтенс, директор отдела МКС в штаб-квартире NASA, сказал, что продление времени пребывания на борту МКС позволит ученым продолжать делать новые открытия и пользоваться плодами более чем двух десятилетий экспериментов и демонстрации технологий.
МКС - это партнерство 15 стран, объединенных общей целью развития науки и исследований. Решение о продлении участия России до 2028 года гарантирует безопасную эксплуатацию станции до ее окончательного освобождения всеми партнерами в 2030 году перед сходом с орбиты.