Решение России остаться на МКС спасло ее от «скорой гибели»

Робин Гейтенс, директор отдела МКС в штаб-квартире NASA, сказал, что продление времени пребывания на борту МКС позволит ученым продолжать делать новые открытия и пользоваться плодами более чем двух десятилетий экспериментов и демонстрации технологий.

МКС - это партнерство 15 стран, объединенных общей целью развития науки и исследований. Решение о продлении участия России до 2028 года гарантирует безопасную эксплуатацию станции до ее окончательного освобождения всеми партнерами в 2030 году перед сходом с орбиты.