Решение уйти с российского рынка стоило Microsoft больше $100 млн

Так, если верить отчету, то квартальная выручка Microsoft составила $51,9 млрд (это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), а чистая прибыль компании составила $16,7 млрд, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.