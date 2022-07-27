Решение уйти с российского рынка стоило Microsoft больше $100 млн

Сегодня в 12:56
1 мин.
Решение уйти с российского рынка стоило Microsoft больше $100 млнЭто так называемые “операционные издержки”
Ранее Microsoft заявляла, что продолжит сворачивать работу в России. Однако без последствий такое решение не прошло. Так, корпорация столкнулась с операционными издержками в $126 млн из-за ухода с российского рынка, сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет компании за минувший квартал.
Microsoft планирует сокращать свое присутствие в России, пока не уменьшит его до минимума или не ликвидирует его полностью.
В результате мы зафиксировали операционные издержки в размере $126 млн, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями.
Microsoft
Так, если верить отчету, то квартальная выручка Microsoft составила $51,9 млрд (это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года), а чистая прибыль компании составила $16,7 млрд, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.