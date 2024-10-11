Решены две давние проблемы, которые озадачивали математиков десятилетиями

Решения Тиепа могут иметь глубокие последствия для нашего понимания симметрии в структурах и объектах, а также долгосрочного поведения случайных процессов в различных областях. Его работа основана на фундаменте, заложенном Ричардом Брауэром, известным математиком прошлого.

Прорывы являются значительным вкладом в теорию представлений, фундаментального инструмента в математике с приложениями в таких областях, как теория чисел, алгебраическая геометрия и физические науки. Работа Тиепа включает в себя преобразование абстрактных форм в массивы чисел и наоборот с использованием математических «групп».