Решены две давние проблемы, которые озадачивали математиков десятилетиями

Опубликовано 11 октября 2024, 08:151 мин.
Решены две давние проблемы, которые озадачивали математиков десятилетиямиПрофессор Ратгерса вступил в игру
Профессор Ратгерского университета добился значительного прорыва, решив две давние проблемы математики, которые десятилетиями озадачивали ученых. Пхам Тиеп, выдающийся профессор математики, доказал гипотезу нулевой высоты 1955 года и добился прогресса в теории Делиня-Люстига.
Решения Тиепа могут иметь глубокие последствия для нашего понимания симметрии в структурах и объектах, а также долгосрочного поведения случайных процессов в различных областях. Его работа основана на фундаменте, заложенном Ричардом Брауэром, известным математиком прошлого.
Прорывы являются значительным вкладом в теорию представлений, фундаментального инструмента в математике с приложениями в таких областях, как теория чисел, алгебраическая геометрия и физические науки. Работа Тиепа включает в себя преобразование абстрактных форм в массивы чисел и наоборот с использованием математических «групп».