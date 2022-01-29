Республика Беларусь получила от России ЗРПК "Панцирь-С"

“Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа”, — передает Минобороны.

Уточняется, что дивизион комплексов “Панцирь-С” включает в себя 12 боевых машин, каждая из которых способна нести до 12 зенитных ракет.

Вскоре после успешной разгрузки отечественные военные совершат марш в район дислокации, где оборудуют позиции, а также заступят на учебно-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

Ранее стало известно, что у США оказалось слишком мало кораблей для испытаний гиперзвуковых ракет. Все дело в том, что проект оказался слишком дорогостоящим.