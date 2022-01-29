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Республика Беларусь получила от России ЗРПК "Панцирь-С"В рамках совместной программы
Минобороны Российской Федерации сообщило, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства оно перебросило в Белоруссию дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
“Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С" Восточного военного округа”, — передает Минобороны.
Уточняется, что дивизион комплексов “Панцирь-С” включает в себя 12 боевых машин, каждая из которых способна нести до 12 зенитных ракет.
Вскоре после успешной разгрузки отечественные военные совершат марш в район дислокации, где оборудуют позиции, а также заступят на учебно-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.
Ранее стало известно, что у США оказалось слишком мало кораблей для испытаний гиперзвуковых ракет. Все дело в том, что проект оказался слишком дорогостоящим.
Источник: РИА новости