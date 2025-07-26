Реставраторы РАН восстановили старинный витраж из города, основанного до Питера

Опубликовано 26 июля 2025, 17:511 мин.
Реставраторы РАН восстановили старинный витраж из города, основанного до ПитераНиена
Археологи Института истории материальной культуры РАН нашли во время раскопок в Ниене металлический монолит с кусочками стекла. Ниен — старый шведский город, который основали ещё в начале 1600-х годов, задолго до появления Санкт-Петербурга.
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Стеклянные части оказались остатками витража, сделанного по классической технологии: маленькие стекла соединены свинцовыми полосками. Реставраторы очистили витраж от грязи и восстановили металл с помощью электрохимического метода. Затем аккуратно выпрямили и вернули витражу первоначальный вид.
Сохранённые фрагменты закрепили на прозрачной основе, чтобы можно было показать весь витраж целиком на выставке.
Ниен располагался на берегу реки Охта напротив крепости Ниеншанц. Этот город был основан по приказу шведского короля Густава II Адольфа в начале XVII века. Теперь уникальный витраж — одна из немногих сохранившихся памяток города.