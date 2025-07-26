Реставраторы РАН восстановили старинный витраж из города, основанного до Питера

Стеклянные части оказались остатками витража, сделанного по классической технологии: маленькие стекла соединены свинцовыми полосками. Реставраторы очистили витраж от грязи и восстановили металл с помощью электрохимического метода. Затем аккуратно выпрямили и вернули витражу первоначальный вид.

Сохранённые фрагменты закрепили на прозрачной основе, чтобы можно было показать весь витраж целиком на выставке.

Ниен располагался на берегу реки Охта напротив крепости Ниеншанц. Этот город был основан по приказу шведского короля Густава II Адольфа в начале XVII века. Теперь уникальный витраж — одна из немногих сохранившихся памяток города.