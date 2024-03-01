Рестораны стали использовать сгенерированные ИИ фото еды в меню

В статье, подготовленной Эмануэлем Майбергом для 404 Media, говорится о широком использовании Ghost Kitchen на таких платформах, как DoorDash и Grubhub, изображений еды, сгенерированных искусственным интеллектом. Эти изображения, в отличие от традиционных фотографий еды, могут создавать у клиентов нереалистичные ожидания. В некоторых случаях искусственный интеллект даже генерирует физически невозможные блюда, еще больше размывая границы между реальностью и маркетингом.

И DoorDash, и Grubhub утверждают, что политика не допускает использования изображений, сгенерированных искусственным интеллектом. Однако в статье отмечаются случаи, когда такие изображения остаются на их платформах, что заставляет задуматься об эффективности этой политики.