Ресурсы Луны помогут заменить иссякающие на Земле, заявил Ковальчук

Опубликовано 29 июня 2025, 16:311 мин.
Ресурсы Луны помогут заменить иссякающие на Земле, заявил КовальчукА с неё удобнее лететь в дальний космос
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал, что ресурсы, которые заканчиваются на Земле, в будущем можно будет добывать на Луне. По его словам, лунные запасы ещё не изучены до конца, но там могут быть важные для человека вещества, пишет ТАСС.
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Ковальчук отметил, что на Луне, возможно, есть лед — источник воды, а из воды можно получить водород. Водород служит топливом для ракетных двигателей, что сделает освоение космоса более удобным и дешевым.
Кроме того, Луна может стать базой для запуска ракет в дальний космос, например, на Марс. Но для этого нужно решить важный вопрос — обеспечить энергией лунные станции. В Курчатовском институте уже работают над проектом атомной электростанции, которую планируют установить на Луне к 2030 году.