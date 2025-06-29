Ресурсы Луны помогут заменить иссякающие на Земле, заявил Ковальчук

Ковальчук отметил, что на Луне, возможно, есть лед — источник воды, а из воды можно получить водород. Водород служит топливом для ракетных двигателей, что сделает освоение космоса более удобным и дешевым.

Кроме того, Луна может стать базой для запуска ракет в дальний космос, например, на Марс. Но для этого нужно решить важный вопрос — обеспечить энергией лунные станции. В Курчатовском институте уже работают над проектом атомной электростанции, которую планируют установить на Луне к 2030 году.