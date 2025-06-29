Наука и технологии
Опубликовано 29 июня 2025, 16:31
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Ресурсы Луны помогут заменить иссякающие на Земле, заявил Ковальчук

А с неё удобнее лететь в дальний космос
Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал, что ресурсы, которые заканчиваются на Земле, в будущем можно будет добывать на Луне. По его словам, лунные запасы ещё не изучены до конца, но там могут быть важные для человека вещества, пишет ТАСС.
Ресурсы Луны помогут заменить иссякающие на Земле, заявил Ковальчук

© Ferra.ru

Ковальчук отметил, что на Луне, возможно, есть лед — источник воды, а из воды можно получить водород. Водород служит топливом для ракетных двигателей, что сделает освоение космоса более удобным и дешевым.

Кроме того, Луна может стать базой для запуска ракет в дальний космос, например, на Марс. Но для этого нужно решить важный вопрос — обеспечить энергией лунные станции. В Курчатовском институте уже работают над проектом атомной электростанции, которую планируют установить на Луне к 2030 году.

Источник:ТАСС
Автор:Максим Многословный
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