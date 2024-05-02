«Революционное» ИИ-устройство Rabbit R1 оказалось по сути Android-приложением

Изначально R1 рекламировался как революционный гаджет с искусственным интеллектом и ценой в 200 долларов, но впоследствии был раскритикован за малое время автономной работы, ограниченный сенсорный экран и глючное программное обеспечение. Но больше всего вопросов вызывала его основная функциональность — почему он не может быть приложением? Ведь R1 — это, по сути, карманный сенсорный экран с камерой, зеркальное отражение большинства смартфонов, пишут рецензенты.

Подливая масла в огонь, Android Authority получил и протестировал неофициальный APK «R1 Launcher» — приложение для Android, полностью повторяющее работу R1. Это приложение, с некоторыми изменениями, успешно запустилось на обычном смартфоне, даже распознав SIM-карту пользователя и задействовав кнопки телефона.

Компания Rabbit ответила на этот спор. В своем заявлении они признают, что R1 базируется на «специальной» версии Android (AOSP), сильно адаптированной для их устройства. Они утверждают, что их «Rabbit OS» и Large Action Models (LAM) работают в облаке, взаимодействуя с этим модифицированным ядром Android. Однако они настаивают, что это не стандартное приложение для Android.