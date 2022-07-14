"Революционный" телескоп Джеймса Уэбба прислал снимки Юпитера

Снимки были сделаны с помощью ближней инфракрасной камеры телескопа, NIRCam, с использованием двух различных фильтров для фокусировки на отдельных длинах волн света.

Съемка Юпитера была частью теста, чтобы убедиться, что обсерватория сможет отслеживать объекты, движущиеся с высокой скоростью в Солнечной системе. Юпитер был самой медленной, но самой большой и эффектной из девяти движущихся целей, использовавшихся для этих испытаний, и он показал, что объекты могут быть отслежены даже при наличии яркой планеты, отражающей свет в камеры. Испытания показали, что JWST даже лучше, чем ожидалось, отслеживает быстро движущиеся объекты, что будет особенно полезно для изучения комет, околоземных астероидов и даже межзвездных объектов.