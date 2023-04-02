Революция в аккумуляторах позволит увеличить дальность хода электромобилей в 10 и более раз

Высокоемкие анодные материалы, такие как кремний, обеспечивают по крайней мере в десять раз большую емкость, чем обычные графитовые аноды. Однако объемное расширение этих материалов во время реакции с литием может представлять угрозу для производительности и стабильности батареи.

Чтобы решить эту проблему, команда заменила графит кремниевым анодом и использовала полимеры с заряженным слоем, которые используют преимущества Закон Кулона для эффективного связывания с анодом. Полученный полимер обеспечивает стабильную и надежную емкость, которая в десять раз выше, чем у обычных графитовых анодов.

Работа может значительно повысить плотность энергии литий-ионных батарей, тем самым увеличив дальность хода электромобилей.