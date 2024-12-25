Режиссер «Интерстеллара» экранизирует древнегреческую поэму

Опубликовано 25 декабря 2024, 09:231 мин.
Режиссер «Интерстеллара» экранизирует древнегреческую поэмуКристофер Нолан адаптирует «Одиссею» Гомера для своего следующего фильма
Стало известно о следующем проекте Кристофера Нолана — адаптации «Одиссеи» Гомера. Universal анонсировала фильм в понедельник, описав его как «мифический эпик экшн», снятый по новой IMAX-технологии. Фильм выйдет на экраны 17 июля 2026 года.
«Одиссея», продолжение «Илиады» Гомера, рассказывает историю Одиссея, греческого героя, отправившегося в опасное путешествие домой после Троянской войны. Повествование включает в себя мифических существ, эпические сражения. Адаптация Нолана обещает грандиозный пересказ с использованием «передовых кинематографических технологий».
В актерский состав вошли Мэтт Дэймон, Шарлиз Терон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон и Люпита Ньонго, однако их роли пока не утверждены. Предполагается, что Дэймон сыграет Одиссея, а другие актеры возьмут на себя роли Пенелопы, Афины и Цирцеи.