Режиссер "Мстителей" предрек появление конкурентных ИИ-фильмов в течение пары лет

Руссо считает, что ИИ сможет генерировать фильмы с постоянно развивающимися сюжетами в любой форме медиа и даже заменять лица актеров на лица зрителей. В ближайшем будущем зрители смогут попросить платформу ИИ на своем стриминговом сервисе создать фильм с их фотореалистичным аватаром и известным актером в определенном жанре в зависимости от их настроения. Затем ИИ создаст 90-минутную историю с диалогами, имитирующими голос зрителя, в результате чего фильм будет создан специально для него, рассказал режиссер.

Руссо прогнозирует, что в течение двух лет ИИ сможет создавать фильмы, неотличимые от настоящих. Однако и Руссо, и Дональд Мастард, ведущий креативный директор Epic Games, подчеркнули, что ИИ все равно придется контролировать и давать соответствующие указания человеку.