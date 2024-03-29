Режиссер «Оппенгеймера» и фильмов о Бэтмене получит рыцарский титул

Об этом стало известно из недавно опубликованного правительством Великобритании списка награжденных. В этом году церемония имеет особое значение для Нолана, который недавно получил свой первый «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за байопик «Оппенгеймер».

Нолан, плодовитый режиссер, шесть раз номинировавшийся на «Оскар», не чужд признания критиков. Увлечение кинематографом привело его в Лондонский университетский колледж, где он оттачивал свое мастерство и встретил свою будущую жену Томас. Вместе они построили еще и крепкое партнерство, сотрудничая над всеми крупными картинами Нолана, включая культовую трилогию «Темный рыцарь», «Интерстеллар», историческую драму «Дюнкерк» и «Довод».

Список почетных гостей выходит за пределы мира кино. Доктор Демис Хассабис, соучредитель и генеральный директор компании DeepMind, получил рыцарское звание за свои достижения в области искусственного интеллекта.