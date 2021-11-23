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Режиссёр провалившегося фильма раскритиковал аудиторию, воспитанную «на грёбаных мобильных телефонах»Считает, что с самим фильмом проблем нет
Фильм «Последняя дуэль» Ридли Скотта, режиссёра «Чужого», стал одним из главных кассовых провалов 2021 года. Его создатель решил прокомментировать ситуацию.
Фильм собрал по миру только чуть больше 27 миллионов долларов. При этом на кино было потрачено около 100 миллионов.
Ридли Скотт считает, что причина такого провала — современная аудитория. «Сегодня мы имеем дело с аудиторией, воспитанной этими грёбаными мобильными телефонами. Это миллениалы, которые не хотят ничему учиться, если информация не подаётся им через телефоны», — жёстко заявил режиссёр.
Также он отчасти обвинил Facebook в том, что соцсеть способствовала такому развитию современной аудитории. При этом Скотт не считает, что у фильма есть проблемы со сценарием или продвижением.
Источник: TJ