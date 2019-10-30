Режиссёры выступили против ускорения фильмов при просмотре в интернете

На сервисе, впрочем, можно не только ускорять видео, но и замедлять его. Работает это так же, как на YouTube. Пока нововведение доступно только небольшой части пользователей Netflix с Android-устройствами.

По мнению представителей киноиндустрии, такие сервисы, как Netflix не могут самостоятельно изменять оригинальные фильмы. К этому относится даже изменения скорости воспроизведения.

«Мы даём вам хороший продукт. Оставьте его в том виде, в котором он задумывался», — говорит один из режиссёров.

Представители Netflix в свою очередь заявили, что постоянно экспериментируют с новыми форматами и возможностями, кроме того, новая опция лишь тестируется. Если пользователям она не понравится, то сервис от идеи откажется.