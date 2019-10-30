Наука и технологии
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Режиссёры выступили против ускорения фильмов при просмотре в интернете
Говорят, что не надо портить изначальный замысел
Сервис для просмотра фильмов и сериалов Netflix начал тестировать опцию увеличения скорости просмотра видео. Режиссёрам это не понравилось.
На сервисе, впрочем, можно не только ускорять видео, но и замедлять его. Работает это так же, как на YouTube. Пока нововведение доступно только небольшой части пользователей Netflix с Android-устройствами.
По мнению представителей киноиндустрии, такие сервисы, как Netflix не могут самостоятельно изменять оригинальные фильмы. К этому относится даже изменения скорости воспроизведения.
«Мы даём вам хороший продукт. Оставьте его в том виде, в котором он задумывался», — говорит один из режиссёров.
Представители Netflix в свою очередь заявили, что постоянно экспериментируют с новыми форматами и возможностями, кроме того, новая опция лишь тестируется. Если пользователям она не понравится, то сервис от идеи откажется.