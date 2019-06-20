Результатами поиска Google теперь можно делиться

Наверняка каждому однажды задавали такие вопросы, что оставалось только удивляться: неужели не проще было это просто загуглить? Есть даже специальный сервис, который позволяет визуализировать это простейшее действие и отправить инструкцию собеседнику. У самого поисковика Google же до сих пор подобной опции не было.

Теперь пользователи последней бета-версии приложения Google могут заметить на странице с результатами поиска кнопку Share («поделиться»). При нажатии на неё появляется меню с ссылкой на данную страницу. Её можно скопировать и отправить тому, кто докучает вам бессмысленными вопросами.

Правда, портал 9to5google заметил интересную особенность новой опции. Похоже, ссылка с результатами поиска содержит только заданные пользователем критерии поиска. Поэтому оппонент, перейдя по ссылке, может увидеть свой вариант результатов, которые Google персонализирует.