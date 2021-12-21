Результаты домашнего теста на COVID подделали через взлом Bluetooth

Наука и технологии
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Результаты домашнего теста на COVID подделали через взлом BluetoothТак можно получить фальшивый сертификат
Исследователь безопасности смог подменить результаты домашнего теста на COVID. Для этого он изменил трафик Bluetooth с теста, прежде чем он попал в связанное приложение.
Речь идёт о тесте Ellume, который использует мазок из носа. Исследователь нашёл уязвимость в системе.
Отмечается, что процесс фальсификации результата был непростым. Исследователь использовал прошитый смартфон Android для доступа и анализа данных, которые отправлялись приложению. Так эксперт смог узнать, как результаты передаются на устройство и верифицируются. Затем он написал два сценария, которые смогли успешно изменить отрицательный результат на положительный. Когда он получил электронное письмо со своими результатами от Ellume, в нём содержался поддельный результат.
Компания Ellume уже узнала об уязвимости и последовала рекомендациям исследователя безопасности.
Источник: The Verge