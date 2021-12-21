Результаты домашнего теста на COVID подделали через взлом Bluetooth

Речь идёт о тесте Ellume, который использует мазок из носа. Исследователь нашёл уязвимость в системе.

Отмечается, что процесс фальсификации результата был непростым. Исследователь использовал прошитый смартфон Android для доступа и анализа данных, которые отправлялись приложению. Так эксперт смог узнать, как результаты передаются на устройство и верифицируются. Затем он написал два сценария, которые смогли успешно изменить отрицательный результат на положительный. Когда он получил электронное письмо со своими результатами от Ellume, в нём содержался поддельный результат.

Компания Ellume уже узнала об уязвимости и последовала рекомендациям исследователя безопасности.