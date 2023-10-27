Результаты IBM за третий квартал превзошли ожидания аналитиков

Результаты IBM за третий квартал превзошли ожидания аналитиковЧто привело к росту акций
Опубликованная в среду отчетность IBM за третий квартал превзошла ожидания как по прибыли, так и по выручке. Цена акций компании в четверг выросла, несмотря на сложные времена для акций технологических компаний. Скорректированная прибыль IBM составила 2,20 долларов на акцию при выручке 14,8 млрд долларов, тогда как аналитики ожидали 2,12 долларов на акцию и 14,7 млрд долларов.
Высокие показатели IBM объяснила ростом внедрения своей платформы искусственного интеллекта и данных WatsonX и гибридных облачных решений. Председатель совета директоров и генеральный директор компании Арвинд Кришна отметил значительный рост в сегментах программного обеспечения и консалтинга.
Объем продаж программного обеспечения IBM достиг 6,3 млрд долларов, что на 7,8% больше, чем в том же квартале прошлого года, и превзошел оценки Уолл-стрит. Компания также отметила рост доходов от консалтинга на 5,6% до 4,9 млрд долларов в годовом исчислении.
Несмотря на общие проблемы, с которыми сталкивается технологическая отрасль, положительные результаты IBM и продолжающиеся инициативы в области генеративного искусственного интеллекта обеспечивают компании хорошие перспективы на будущее.