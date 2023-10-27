Результаты IBM за третий квартал превзошли ожидания аналитиков

Высокие показатели IBM объяснила ростом внедрения своей платформы искусственного интеллекта и данных WatsonX и гибридных облачных решений. Председатель совета директоров и генеральный директор компании Арвинд Кришна отметил значительный рост в сегментах программного обеспечения и консалтинга.

Объем продаж программного обеспечения IBM достиг 6,3 млрд долларов, что на 7,8% больше, чем в том же квартале прошлого года, и превзошел оценки Уолл-стрит. Компания также отметила рост доходов от консалтинга на 5,6% до 4,9 млрд долларов в годовом исчислении.

Несмотря на общие проблемы, с которыми сталкивается технологическая отрасль, положительные результаты IBM и продолжающиеся инициативы в области генеративного искусственного интеллекта обеспечивают компании хорошие перспективы на будущее.