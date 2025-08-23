РФ запланировала шесть лунных миссий и новые космические проекты — президент РАН

По словам Красникова, освоение Луны начнётся с роботов. Орбитальные станции и луноходы будут выбирать места посадки, собирать образцы и готовить инфраструктуру для будущих пилотируемых полётов.

Учёный отметил, что в мире идёт активная гонка за Луну, и Россия планирует активно участвовать в этом процессе.

Для более эффективного взаимодействия между научными и космическими организациями РАН и Роскосмос создали постоянный совещательный орган, который уже начал работу. Он позволит быстро решать важные вопросы и координировать действия в рамках лунной программы и других космических проектов.

Ближайшие годы станут важными для развития российской космической программы.