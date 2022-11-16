Риск наводнений в следующие десятилетия увеличился. Нужно укреплять плотины

В исследовании делается вывод, что модель осадков, которую инженеры используют для проектирования критически важных объектов инфраструктуры, таких как крупные плотины и атомные электростанции, необходимо обновить с учетом изменения климата.

В работе подсчитано, что оценки "вероятного максимума осадков" (PMP) для 546 крупных плотин по всей Австралии должны увеличиться в среднем от 14 до 38 процентов из-за атмосферной влаги.

Исследователи говорят, что существующие модели PMP не обновлялись по крайней мере 20 лет, а последние метеорологические события уже показывают, что климат теплеет и делает штормы более интенсивными и частыми.

"Некоторые из самых страшных наводнений в мире произошли из-за того, что экстремальные штормы захлестнули плотину, в результате чего она провалилась и выпустила стену воды вниз по течению", - сказал один из авторов работы.

Ведущий сотрудник Мельбурнского университета Рори Натан сказал: "Ни одна страна в мире еще не обновила оперативные процедуры, используемые для оценки PMP с учетом изменения климата … эти процедуры необходимо пересмотреть”.