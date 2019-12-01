Риск смерти космонавта оказался ниже, чем у среднего россиянина

К такому выводу пришли специалисты из Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН.

Исследователи сравнили стандартизированный коэффициент смертности у летавших в космос советских и российских космонавтов и у обычных мужчин. Оказалось, что вероятность смерти первых от болезней или травм на 60% ниже, чем у вторых. Аналогичное американское исследование показало похожий результат для астронавтов.

Причины тому простые. Космонавты проходят тщательный отбор по здоровью, а также получают отличные медицинские услуги во время карьеры.