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Риск смерти космонавта оказался ниже, чем у среднего россиянина
Летать в космос не так опасно, как пить, курить и не получать качественные медицинские услуги
Российские учёные заявили, что риск смерти космонавта от болезней и травм ниже, чем в среднем у обычного мужчины.
К такому выводу пришли специалисты из Научно-исследовательского института медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна и Института медико-биологических проблем РАН.
Исследователи сравнили стандартизированный коэффициент смертности у летавших в космос советских и российских космонавтов и у обычных мужчин. Оказалось, что вероятность смерти первых от болезней или травм на 60% ниже, чем у вторых. Аналогичное американское исследование показало похожий результат для астронавтов.
Причины тому простые. Космонавты проходят тщательный отбор по здоровью, а также получают отличные медицинские услуги во время карьеры.