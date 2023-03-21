Риск столкновения огромных астероидов с Землёй оказался выше, чем все думали

Гарвин и его команда использовали новый каталог спутниковых изображений высокого разрешения, чтобы более внимательно изучить некоторые из крупнейших ударных кратеров, образовавшихся за последний миллион лет.

Оказалось, что истинный размер этих кратеров больше, чем предполагалось ранее. Например, считается, что ударный кратер Жаманшин шириной примерно от 12 до 14 километров в Казахстане образовался в результате падения метеорита диаметром от 200 до 400 метров около 90 000 лет назад. Однако, основываясь на новом анализе, кратер на самом деле ближе к 30 километрам в поперечнике. Теперь учёные предполагают, что объекты километрового диаметра падают сверху каждые несколько десять тысяч лет.