«Риски, связанные с искусственным интеллектом, реальны»: ЕС начал борьбу с алгоритмами

Всё началось с истории 2019 года, когда известный предприниматель раскритиковал кредитную карту Apple, назвав её «сексистской» за то, что она предложила его жене кредитный лимит в 20 раз меньше, чем ему. Бизнесмен подчеркнул, что в этом виноваты алгоритмы искусственного интеллекта, которые сейчас широко используются для принятия кредитных решений.

Эксперты считают, что влияние нового закона, если его примет Евросоюз, будет невозможно переоценить. Могут быть введены строгие правила в отношении того, как ИИ используется для фильтрации заявлений о приёме на работу, в университет или для оценки платежеспособности потенциальных заёмщиков. Чиновники ЕС надеются, что ограничения позволят не допустить дискриминации.

«Риски, связанные с ИИ, особенно при применении в определённых обстоятельствах, реальны, значительны и уже присутствуют», — сказал эксперт изданию The Guardian.