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Наука и технологии
Опубликовано 21 марта 2024, 18:04
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Ритейлеры попросили снизить беспошлинный порог для ввоза иностранных товаров

Российские ритейлеры лоббируют снижение порога беспошлинной торговли
Российские ритейлеры призывают правительство снизить беспошлинный порог для личного импорта с 1 000 евро до 200 евро, пишут Известия. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) утверждает, что нынешний высокий порог больше не нужен и вредит внутренней конкуренции.

Порог в € 1 000 был введен в марте 2022 года в качестве временной меры для предотвращения дефицита товаров первой необходимости во время санкций. AKORT считает, что эта цель уже достигнута и рынок достаточно насыщен иностранными товарами. Ассоциация утверждает, что высокий порог несправедливо дает преимущества иностранным компаниям, которые не обязаны платить таможенные пошлины и соблюдать российские стандарты безопасности и качества. Это создает неравные условия для отечественного бизнеса и может привести к росту контрафактной продукции.

АКОРТ также отмечает, что в настоящее время у России сложились прочные торговые связи с Белоруссией, которая может поставлять широкий спектр потребительских товаров. Ассоциация считает, что снижение порога беспошлинной торговли поможет увеличить товарооборот с Беларусью и поддержать российскую экономику.

Источник:Известия
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#пошлина
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#импорт
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#Россия