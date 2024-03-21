Ритейлеры попросили снизить беспошлинный порог для ввоза иностранных товаров

Порог в € 1 000 был введен в марте 2022 года в качестве временной меры для предотвращения дефицита товаров первой необходимости во время санкций. AKORT считает, что эта цель уже достигнута и рынок достаточно насыщен иностранными товарами. Ассоциация утверждает, что высокий порог несправедливо дает преимущества иностранным компаниям, которые не обязаны платить таможенные пошлины и соблюдать российские стандарты безопасности и качества. Это создает неравные условия для отечественного бизнеса и может привести к росту контрафактной продукции.

АКОРТ также отмечает, что в настоящее время у России сложились прочные торговые связи с Белоруссией, которая может поставлять широкий спектр потребительских товаров. Ассоциация считает, что снижение порога беспошлинной торговли поможет увеличить товарооборот с Беларусью и поддержать российскую экономику.