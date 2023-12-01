РНК раскрывает свои способности: скрытая связь с памятью и избавлением от страха

РНК раскрывает свои способности: скрытая связь с памятью и избавлением от страхаЧто еще может рассказать кислота
Открытие ученых из Квинслендского университета раскрывает ключевую роль рибонуклеиновой кислоты (РНК) в обучении и памяти, связанных со страхом. Профессор Тимоти Бреди и его команда раскрывают способность варианта РНК Gas5 сложным образом контролировать коммуникацию внутри нейронов во время обучения и формирования памяти.
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Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, раскрывает роль Gas5 в организации транспортировки и кластеризации РНК в длинных отростках нейронов, что влияет на их возбудимость в режиме реального времени. Gas5 оказывается важнейшим игроком в памяти при угасании страха, что позволяет по-новому взглянуть на сложный мир участия РНК в работе мозга.
Это открытие основывается на предыдущих результатах, устанавливающих связь между РНК, связанными с обучением, и синаптическими функциями. Команда идентифицирует специфические РНК, включая Malat1, украшенные химической меткой N6-метиладенозин (m6A), влияющие на синаптическую пластичность и формирование памяти.
Ведущий автор исследования доктор Сачитрани Мадугалле подчеркивает потенциал РНК-терапии в лечении таких заболеваний, как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).