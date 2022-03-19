Робо-псы Boston Dynamics теперь будут помогать тушить пожары

FDNY хочет использовать "собак" в сложных поисково-спасательных операциях, где они смогут помочь передать важные данные о ситуации спасателям.

Еще в начале 2021 года газета Times сообщила, что Департамент полиции Нью-Йорка станет одним из первых полицейских ведомств в стране, которое будет использовать робота “Spot” (которого полиция Нью-Йорка переименовала в Digidog) для отдельных правоохранительных миссий.

Однако спустя всего несколько месяцев работы Digidog общественная реакция заставила полицию Нью-Йорка вернуть механическую собаку компании Boston Dynamics.