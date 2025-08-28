Робопсы Boston Dynamics станцевали на шоу талантов

В шоу участники соревнуются в пении, танцах, магии и других выступлениях. Прошедшие первый отбор команды показывают живые номера, а зрители голосуют за выход в полуфинал.

Ранее в июне Spot выступал с хореографией под песню Queen «Don't Stop Me Now», и жюри единогласно одобрило номер. На этот раз роботы продемонстрировали синхронное взаимодействие друг с другом. Кульминацией стало «тройное» сальто одного из Spot. Представитель Boston Dynamics отметил, что реализовать это было очень сложно.

По итогам голосования зрителей Spot не прошли в полуфинал, но выступление впечатлило публику.