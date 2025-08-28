Робопсы Boston Dynamics станцевали на шоу талантов

Опубликовано 28 августа 2025, 20:551 мин.
Робопсы Boston Dynamics станцевали на шоу талантовНа America’s Got Talent
Четвероногие роботы Spot от Boston Dynamics удивили зрителей на шоу America’s Got Talent. На этот раз пять роботов исполнили танцевальный номер под песню Marky Mark «Good Vibrations», включая три сальто назад подряд.
© America's Got Talent
В шоу участники соревнуются в пении, танцах, магии и других выступлениях. Прошедшие первый отбор команды показывают живые номера, а зрители голосуют за выход в полуфинал.
Ранее в июне Spot выступал с хореографией под песню Queen «Don't Stop Me Now», и жюри единогласно одобрило номер. На этот раз роботы продемонстрировали синхронное взаимодействие друг с другом. Кульминацией стало «тройное» сальто одного из Spot. Представитель Boston Dynamics отметил, что реализовать это было очень сложно.
По итогам голосования зрителей Spot не прошли в полуфинал, но выступление впечатлило публику.