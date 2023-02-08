Роборука FRIDA с ИИ создает произведения искусства в сотрудничестве с людьми

Пользователи могут управлять FRIDA, вводя текстовое описание, предоставляя другие произведения искусства, чтобы вдохновить его стиль, или загружая фотографию и прося его нарисовать ее. Команда экспериментирует и с другими входными данными, включая аудио. Они включили песню ABBA "Dancing Queen" и попросили FRIDA нарисовать ее.

"FRIDA - не художник", - сказал один из авторов работы. "FRIDA не генерирует идеи. FRIDA - это система, с которой может сотрудничать художник. Художник может задать FRIDA высокоуровневые цели, а затем FRIDA может их выполнить".

Робот использует модели ИИ, аналогичные тем, которые используются в таких инструментах, как ChatGPT и DALL-E 2, которые генерируют текст или изображение, соответственно, в ответ на текстовое описание.