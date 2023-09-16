Роборука из трупа паука, анальный отпечаток и другое: лауреаты Шнобелевской премии 2023«Смеяться, а затем думать»
Шнобелевские премии, известные тем, что отмечают причудливые и забавные области научных исследований, были вновь вручены в ходе онлайновой церемонии. Каждая команда-победительница получила от Зимбабве купюру в 10 триллионов. Чем для «Шнобеля» ознаменовал 2023 год – пересказывает The Guardian.
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В отличие от традиционных Нобелевских премий, которые будут объявлены в следующем месяце, Шнобелевские премии присуждаются за исследования, которые «заставляют людей смеяться, а затем думать». В ходе церемонии настоящие нобелевские лауреаты вручили 10 премий «Шнобеля» исследователям по всему миру.
Одним из победителей в номинации «Машиностроение» стала команда из Университета Райса (США). Они «оживили» мертвых пауков, чтобы использовать их в качестве механических захватных инструментов, создав паукообразный захват, способный захватывать предметы неправильной формы.
Ян Заласевич (Jan Zalasiewicz) из Лестерского университета получил премию по химии и геологии за объяснение того, почему многие ученые лижут камни. Современные геологи часто используют язык для смачивания поверхностей и улучшения видимости, а не для ощущения вкуса.
Премия «Шнобеля» в области питания была присуждена исследователям из Университета Мэйдзи и Токийского университета, которые работали над электрифицированными палочками для еды и соломинками для питья, обнаружив, что электрическая стимуляция языка может изменять вкус пищи.
Премия в области общественного здравоохранения была присуждена исследователям, разработавшим «умный» унитаз, который отслеживает отходы на наличие признаков заболевания, включая датчик анального отпечатка для идентификации пользователей.
Другими наградами были отмечены исследования, посвященные таким темам, как разговор задом наперед, ощущение «незнакомости» при многократном повторении одного и того же слова, а также смешение слоев океана, вызванное ночным нерестом анчоусов.