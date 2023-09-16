Роборука из трупа паука, анальный отпечаток и другое: лауреаты Шнобелевской премии 2023

В отличие от традиционных Нобелевских премий, которые будут объявлены в следующем месяце, Шнобелевские премии присуждаются за исследования, которые «заставляют людей смеяться, а затем думать». В ходе церемонии настоящие нобелевские лауреаты вручили 10 премий «Шнобеля» исследователям по всему миру.

Одним из победителей в номинации «Машиностроение» стала команда из Университета Райса (США). Они «оживили» мертвых пауков, чтобы использовать их в качестве механических захватных инструментов, создав паукообразный захват, способный захватывать предметы неправильной формы.