Роборуку научили брать анализ на коронавирус из горла пациента

Роборука закреплена на специальной раме. Устройство оснащено системой компьютерного зрения, а также напечатанным на 3D-принтере инструментом для взятия мазка. Человеку необходимо расположиться перед роборукой и открыть рот на несколько секунд. Система компьютерного зрения по нескольким точкам в горле определяет, откуда надо взять пробу. После взятия мазка манипулятор помещает образец в пробирку.

Один из разработчиков уже испытал устройство на себе. Он рассказал, что его удивила точность роборуки. По словам учёного, всё прошло очень хорошо. Устройство вскоре надеются вывести на международный рынок.