Наука и технологии
Сегодня 17:03
Роборуку научили брать анализ на коронавирус из горла пациента
Это позволит снизить риски заражения для медиков
Учёные из Университета Южной Дании научили роборуку брать анализ на коронавирус из горла пациента. Устройство делает это аккуратно и точно. Его использование позволит снизить риски заражения для медиков.
Роборука закреплена на специальной раме. Устройство оснащено системой компьютерного зрения, а также напечатанным на 3D-принтере инструментом для взятия мазка. Человеку необходимо расположиться перед роборукой и открыть рот на несколько секунд. Система компьютерного зрения по нескольким точкам в горле определяет, откуда надо взять пробу. После взятия мазка манипулятор помещает образец в пробирку.
Один из разработчиков уже испытал устройство на себе. Он рассказал, что его удивила точность роборуки. По словам учёного, всё прошло очень хорошо. Устройство вскоре надеются вывести на международный рынок.