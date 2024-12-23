Наука и технологии
Опубликовано 23 декабря 2024, 10:30
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Роборуку научили перебирать вещи, которые она держит

Phoenix от Sanctuary AI
Гуманоидный робот Phoenix компании Sanctuary AI получил значительную модернизацию, оснастив свои руки гидравлическим приводом. Эти руки, и без того обладающие высокой ловкостью, теперь могут одновременно удерживать предметы и манипулировать ими.
Роборуку научили перебирать вещи, которые она держит

© Sanctuary AI

Это стало возможным благодаря миниатюрным гидравлическим приводам клапанов, которые «сочетают в себе скорость, точность и прочность» — качества, которых обычно трудно достичь одновременно с помощью традиционных двигателей и кабелей, сообщают учёные.

Руки могут выполнять такие сложные задачи, как регулировка ширины разводного ключа. Управление манипуляциями в руках осуществляется за счет изменения давления гидравлической жидкости в приводах, что обеспечивает ещё и точную обратную связь по приложенному усилию.

По сравнению с традиционными системами гидравлические приводы также отличаются повышенной долговечностью, термостойкостью и ударопрочностью. После более чем двух миллиардов циклов испытаний не было обнаружено никаких признаков деградации.

Источник:NewAtlas
Автор:Максим Многословный
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