Роборуку научили перебирать вещи, которые она держит

Это стало возможным благодаря миниатюрным гидравлическим приводам клапанов, которые «сочетают в себе скорость, точность и прочность» — качества, которых обычно трудно достичь одновременно с помощью традиционных двигателей и кабелей, сообщают учёные.

Руки могут выполнять такие сложные задачи, как регулировка ширины разводного ключа. Управление манипуляциями в руках осуществляется за счет изменения давления гидравлической жидкости в приводах, что обеспечивает ещё и точную обратную связь по приложенному усилию.

По сравнению с традиционными системами гидравлические приводы также отличаются повышенной долговечностью, термостойкостью и ударопрочностью. После более чем двух миллиардов циклов испытаний не было обнаружено никаких признаков деградации.