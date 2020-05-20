Робособак научат пасти овец

В сети опубликовали презентационный ролик о возможностях ПО. В нём и было продемонстрировано, как Spot пытается управиться со стадом овец. Сообщается, что с помощью Rocos роботы-собаки получат дистанционное управление и функцию корректировки задач в зависимости от ситуации.

Компании планируют использовать Spot для обследования территорий, в том числе опасных для человека, сбора данных для 3D-визуализации и др.

Партнёры проекта считают, что робособаки могут пригодиться бизнесу, например, сельскохозяйственному. С помощью Spot фермеры смогут получать более точную информацию об урожае. Плюсом роботов является то, что они могут передвигаться по пересечённой местности.