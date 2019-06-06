Ferra

Робособака запуталась в собственных ногах и упала во время презентации

Помочь ей никто не захотел
На конференции Amazon re:MARS, которая началась 4 июня в Лас-Вегасе, компания Boston Dynamics демонстрировала робота-собаку SpotMini. Но что-то пошло не так.

Знаменитая робособака ходила по сцене под комментарии представителя Boston Dynamics. Он как раз вещал о том, по каким поверхностям может передвигаться робот, когда SpotMini резко подогнул передние конечности, закружился вокруг собственной оси и упал, перевернувшись на спину. Публику в зале это повеселило, а Boston Dynamics решила изящно перейти к следующей части презентации.

Робот SpotMini — одно из самых известных творений компании. Ранее она показывала, как робособаки умеют танцевать и буксируют огромный грузовик. Boston Dynamics планирует продавать роботов массовому потребителю, и даже говорит о возможности их коммерческого применения.

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