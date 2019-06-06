Робособака запуталась в собственных ногах и упала во время презентации

Знаменитая робособака ходила по сцене под комментарии представителя Boston Dynamics. Он как раз вещал о том, по каким поверхностям может передвигаться робот, когда SpotMini резко подогнул передние конечности, закружился вокруг собственной оси и упал, перевернувшись на спину. Публику в зале это повеселило, а Boston Dynamics решила изящно перейти к следующей части презентации.