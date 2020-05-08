Робособаки начали следить за соблюдением людьми социальной дистанции

Теперь в одном из парков города-государства местность патрулирует четвероногий робот Spot от компании Boston Dynamics. Он оповещает людей о необходимости соблюдать безопасную дистанцию. Эта мера, конечно, обусловлена пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Сообщается, что робот будет курсировать на трёхкилометровом участке в парке в часы наименьшей загрузки. Spot будет воспроизводить записанное сообщение о необходимости соблюдения социальной дистанции. Робот также оснащён камерами. С их помощью он будет собирать информацию для оценки количества посетителей парка. Отмечается, что распознавать личности людей эти камеры не будут.

Пилотный проект продлится две недели. Если всё завершится успешно, то робота будут применять в парке и дальше.