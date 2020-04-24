Робособаки «заменят» врачей на осмотре пациентов с коронавирусом

Речь идёт о роботах-собаках Spot компании Boston Dynamics. Их модифицированные версии с установленными на корпус планшетами смогут помочь докторам осматривать пациентов с коронавирусом без риска заразиться. По сути, роботы помогут реализовать телемедицину: врачи будут общаться с больными с помощью видеосвязи по планшету.

Цель инициативы — ограничить число медработников, которые подвергаются опасности при контакте с заражёнными. Это также поможет сохранить некоторую часть средств индивидуальной защиты для врачей.

Сообщается, что Boston Dynamics также надеется придумать, как оснастить робособак инструментами для удалённого измерения температуры, пульса и насыщения кислородом.