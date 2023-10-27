Робособаку Boston Dynamics оснастили ChatGPT: теперь она общается британским акцентом

Интеграция позволяет Spot реагировать на действия человека, а также наделяет робота различными «личностями», включая «шекспировского путешественника во времени» и «саркастическую» натуру.

Во время экскурсии Spot был запрограммирован на то, чтобы рассказывать о прошлых роботах, выпущенных компанией, и указывать на старые модели Spot. Робот опирается на сценарий и карту помещений и экспонатов объекта, используя встроенные камеры и технологию распознавания образов для понимания окружающей обстановки. Такая интеграция подчеркивает потенциал роботов, способных понимать и реагировать на окружающий мир. Однако важно отметить, что, хотя роботы могут казаться умными, они не обладают истинным пониманием происходящего.