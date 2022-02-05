Робот-бармен наливает 120 коктейлей в час, отпуская при этом шутки

Робот в высоту составляет чуть более двух метров. У него есть экран, на котором показывается виртуальная личность. Достаточно просто поставить стаканчик под диспенсер, чтобы получить напиток. Сесилия может делать 120 коктейлей в час, отпуская при этом глупые шутки. Так, например, один журналист попросил у робота «сладкий» коктейль, и он ответил: «Не такой сладкий, как покупка биткойнов в 2011 году, но достаточно сладкий для коктейля».