Робот-динозавр показал, как первые птицы научились летать

Современная наука считает, что птицы произошли от летающих динозавров. Самое известное переходное звено — археоптерикс, которого нельзя классифицировать ни как птицу, ни как рептилию. Хоть полноценно летать он ещё не мог, но уже подпрыгивал и парил. Ещё более ранний предок птиц – каудиптерикс. Его относят к динозаврам, и, вероятно, именно от него произошёл археоптерикс.

Собрав все известные данные о каудиптериксе, учёные воссоздали динозавра в виде робота. Затем они заставили его бегать и посмотрели, как ведут себя конечности животного при механическом воздействии. При беге на скорости от 2,5 м/с неразвитые крылья каудиптерикса могли совершать непроизвольные взмахи.

Робот доказал догадки учёных. Теперь они считают, что эти непроизвольные взмахи могли стать причиной дальнейшего развития крыльев и привели к тому, что птицы научились летать.

До экспериментов с роботом, исследователи проверяли гипотезу на живом страусе. Они прикрепили к нему искусственные крылья. Что получилось, можно посмотреть ниже.