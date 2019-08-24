Робот «Фёдор» не попал на МКС вовремя

Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Фёдором» на борту не смог состыковаться с Международной космической станцией. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Стыковка была запланирована на 8:30 по московскому времени. Корабль приблизился к станции, ему оставалось до стыковки 96 м, но затем он начал отходить. Его отвели на безопасное расстояние.

Роскосмос подчеркнул, что угрозы для МКС и её экипажа в результате неудачной попытки стыковки нет: «Транспортный корабль "Союз МС-14" находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничто не угрожает».

Также трансляция стыковки велась NASA. И по данным диктора, следующая попытка стыковки «Союза МС-14» с МКС планируются на утро 26 августа, а причиной неудачи стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции. В ручном режиме космонавты не могли пристыковать корабль из-за отсутствия нужной системы на борту «Союза».

Перед полётом «Фёдора» переименовали в Skybot F-850. Возвращение на Землю запланировано на 7 сентября 2019 года