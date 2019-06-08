Робот «Фёдор» не пролез в люк космического корабля для полёта на МКС

В мае Роскосмос сообщил, что в августе отправит на Международную космическую станцию робота «Фёдора». Однако оказалось, что габариты робота слишком велики для люка корабля «Союз».

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме Рогозин заявил, что робота уже переделали для космического полёта. «Чушь, всё пролез», — отметил глава Роскосмоса. По его словам, работы по уменьшению «Фёдора» закончились ещё в мае.

«Он, действительно, парень крепкий оказался», — добавил Рогозин.

«Федор» (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research) — это первый российский человекообразный робот. Он должен был стать роботом-спасателем, но в итоге записался участником большого количества экспериментов в России.