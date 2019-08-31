Робот «Фёдор» не включался на МКС даже под угрозой удара молотком

Включить робота пытался российский космонавт Алексей Овчинин. Он рассказал, что кнопка включения отказывалась работать.

«Может, по ней (прим. кнопке включения) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта», — в красках описывал Овчинин.

После нескольких неудачных попыток специалисты ЦУП предложили космонавту заменить аккумуляторные батареи в роботе. Однако это не понадобилось. Овчинин всё-таки смог включить «Фёдора». «Раз десять-пятнадцать включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то», — подытожил космонавт.

После этого начал управлять роботом коллега Овчинина Александр Скворцов. Под его контролем «Фёдор» поработал руками с отверткой, ключами и электрическими соединителями.

Робот должен вернуться на Землю в ночь на 7 сентября.