Робот «Фёдор» умыл руки перед космонавтами

Управляет «Фёдором» дистанционно российский космонавт Александр Скворцов при помощи специального экзоскелета. Он находится в модуле «Звезда». Сам же робот вместе с другим космонавтом Алексеем Овчининым располагается в модуле «Поиск».

Сначала «Фёдор» смог включить и выключить дрель, а затем передать её напарнику. После этого робот протёр «руки» полотенцем.

«Взяли полотенце правой рукой, передали в левую, выполнили имитацию протирки рук полотенцем и дальше передали из левой в правую руку, зафиксировали на платформе», — рассказал Овчинин.

«Фёдор» уже показал, что умеет работать с отвёрткой и ключами, а также состыковать электрические соединители. Пробудет робот на МКС до 6 сентября.