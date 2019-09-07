Робот «Фёдор» вернулся на Землю с МКС

Об этом сообщил Роскосмос. Посадка аппарата была совершена в 00:32 по московскому времени. Всё прошло без осечек (и с первого раза).

Всего «Фёдор» пробыл на МКС примерно неделю, хотя в космос отправился 22 августа. Дело в том, что космический корабль не смог пристыковаться к станции с первой попытки, и пришлось ждать следующей возможности. На станции робот, в итоге, появился 27 августа. 3 сентября он уже снова находился в корабле «Союз МС-14» и ждал возвращения на Землю.

Что же делал «Фёдор» всё это время на МКС? Сначала космонавты долго не могли его включить, но когда сделали это, провели ряд экспериментов, в основном связанных с отработкой движений рук. Робот пробовал пользоваться дрелью, протирать руки полотенцем и проводить стыковку электросоединителей.

Поначалу Роскосмос планировал, что «Фёдор» пробудет на станции около двух недель и станет помощником космонавтов.