Робот из «Звёздных войн» стал персонажем «Тамагочи»

Персонаж R2-D2 представлен в двух цветах — белом, которые более схож с оригиналом, и синем, отсылающем к тем временам, когда люди действительно покупали «Тамагочи».

Что касается игрового процесса, цифровая версия R2-D2 почти идентична любым другим питомцам. Через ЖК-дисплей с разрешением 24 на 30 пикселей и три физические кнопки можно обучить R2-D2 девятнадцати различным навыкам, заботиться о дроиде, заряжая и очищая его, чтобы он оставался довольным. Также можно играть в девять разных мини-игр.

На самом деле, не совсем понятно, почему это случилось именно сейчас, когда люди не особо увлечены «Тамагочи». Остаётся порадоваться за истинных фанатов франшизы и игры.