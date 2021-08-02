Наука и технологии
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Робот из «Звёздных войн» стал персонажем «Тамагочи»Спустя два десятилетия
Астромеханический дроид R2-D2 из «Звёздных войн» наконец стал официальным персонажем «Тамагочи». Фанаты ждали этого слишком долго.
Персонаж R2-D2 представлен в двух цветах — белом, которые более схож с оригиналом, и синем, отсылающем к тем временам, когда люди действительно покупали «Тамагочи».
Что касается игрового процесса, цифровая версия R2-D2 почти идентична любым другим питомцам. Через ЖК-дисплей с разрешением 24 на 30 пикселей и три физические кнопки можно обучить R2-D2 девятнадцати различным навыкам, заботиться о дроиде, заряжая и очищая его, чтобы он оставался довольным. Также можно играть в девять разных мини-игр.
На самом деле, не совсем понятно, почему это случилось именно сейчас, когда люди не особо увлечены «Тамагочи». Остаётся порадоваться за истинных фанатов франшизы и игры.