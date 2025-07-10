Робот-хирург провёл операцию без помощи человека и достиг 100% успеха

Робот успешно выполнил все этапы операции на искусственной модели человека, которая имитировала настоящие ткани. Он точно находил сосуды, устанавливал зажимы и аккуратно разрезал ткани. В восьми проведённых операциях результат был 100% успешным.

Главное достижение робота — умение адаптироваться в реальном времени, как настоящий хирург, а не просто следовать заранее заданной программе. В основе SRT-H лежит та же технология машинного обучения, что и у ChatGPT. Он может понимать голосовые команды, замечать изменения в тканях и вносить коррективы в свои действия.