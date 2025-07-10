Наука и технологии
Опубликовано 10 июля 2025, 18:27
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Робот-хирург провёл операцию без помощи человека и достиг 100% успеха

Уже может
Впервые в мире хирургическую операцию провёл полностью автономный робот — без помощи человека. Учёные из Университета Джонса Хопкинса обучили робота под названием SRT-H (Surgical Robot Transformer-Hierarchy) с помощью видео настоящих операций. Затем он самостоятельно удалил желчный пузырь, реагируя на голосовые команды, как будто в операционной с ним была команда ассистентов.
Робот-хирург провёл операцию без помощи человека и достиг 100% успеха

© Juo-Tung Chen/Johns Hopkins University

Робот успешно выполнил все этапы операции на искусственной модели человека, которая имитировала настоящие ткани. Он точно находил сосуды, устанавливал зажимы и аккуратно разрезал ткани. В восьми проведённых операциях результат был 100% успешным.

Главное достижение робота — умение адаптироваться в реальном времени, как настоящий хирург, а не просто следовать заранее заданной программе. В основе SRT-H лежит та же технология машинного обучения, что и у ChatGPT. Он может понимать голосовые команды, замечать изменения в тканях и вносить коррективы в свои действия.

Источник:newatlas
Автор:Максим Многословный
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