Робот-хирург спас жизнь 61-летнему мужчине

16:33, 03 декабря 2022
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Робот-хирург спас жизнь 61-летнему мужчинеУдалил раковую опухоль
Робот удалил раковую опухоль из горла 61-летнего мужчины в ходе первой в своём роде операции в Великобритании.
Фото: Unsplash
Хирурги Королевского госпиталя Глостершира использовали робота нового поколения под названием Versius для удаления пятисантиметровой опухоли у пациента. Благодаря роботу можно создать меньшие разрезы при операции.
Машина имеет лёгкую и модульную конструкцию, что позволяет легко перемещать её между операционными. Робот был установлен в госпитале в прошлом году и начал использоваться для лечения верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Он также успешно используется при колоректальных операциях.