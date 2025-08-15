Наука и технологии
Робот-художник разрисовал Гигафабрику Tesla граффити

В 2023 году, вскоре после открытия берлинской Гигафабрики Tesla, глава компании Илон Маск заявил, что хочет «покрыть весь бетон искусством». На этой неделе Tesla показала видео, где робот-художник помогает воплотить эту идею в жизнь.
Проект начался с работы местных граффити-художников, которые разрисовали бетонные стены фабрики. Но чтобы подчеркнуть «технологичность» производства, к работе подключили робота-муралиста.

Робот создан Михкелем Йоала. Он состоит из печатающей головки с до 12 баллонов с краской и подъемного механизма с кевларовыми тросами. Небольшие пропеллеры помогают роботу двигаться к стене, а миллионы точек краски создают готовое изображение. Для печати использовалось ПО, которое превращает эскизы художников в готовый дизайн.

«Мы использовали работы художников со всего мира и создавали свои собственные дизайны. Вдохновляемся Берлином, продуктами Tesla и самой фабрикой», — рассказал Винсент Краузе, руководитель дизайна рабочего пространства. Он добавил, что проект еще далек от завершения.

