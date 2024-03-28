Робот, который улыбаются в ответ: Emo предсказывает и подражает людским эмоциям“Жуткие” инновации
Этот инновационный робот способен предугадывать человеческие улыбки за 840 миллисекунд до их появления и отвечать на них своей собственной улыбкой. Такое «совместное выражение лица» делает взаимодействие более «естественным и искренним», способствуя возникновению «чувства связи между человеком и машиной».
Задача создания Emo включала в себя два ключевых аспекта: создание роботизированного лица, способного принимать широкий спектр выражений, и программирование робота, чтобы он понимал, когда их использовать. Решение? Обучить Emo предсказывать и отражать человеческую мимику в режиме реального времени.
Emo — это человекоподобная голова с 26 исполнительными механизмами, позволяющими передавать нюансы мимики. Покрытая мягкой сменной силиконовой кожей, она даже оснащена камерами высокого разрешения, замаскированными под зрачки для естественного зрительного контакта.
Робот использует две модели искусственного интеллекта: одна анализирует лицо человека, чтобы предсказать его выражение, а другая переводит эти предсказания в двигательные команды для лицевых мышц Emo. Лицо учится этим взаимосвязям в процессе «самомоделирования», подобно тому, как люди отрабатывают выражения в зеркале. Кроме того, наблюдая за видеозаписями человеческих выражений лица, Emo совершенствует свои навыки предсказания, учась определять тонкие изменения, которые предшествуют улыбке.
В настоящее время исследователи интегрируют большие языковые модели, такие как ChatGPT, чтобы объединить вербальную и невербальную коммуникацию в Emo.