Наука и технологии
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Робот-курьер «украл» заказанную еду у клиента
Мужчине пришлось гнаться за ним четыре квартала
Курьёзный случай произошёл в Лос-Анджелесе: робот-курьер «украл» заказанную еду у клиента. Более того, доставщик «извинился» перед обескураженным мужчиной.
Как пишет Esquire, пострадавший клиент Юсиф Хогали (Yousif Khogali) заказал себе сэндвич через сервис доставки Postmates. Когда робот-курьер прибыл к дому Хогали, то не остановился и продолжил ехать. Мужчине пришлось проехать четыре квартала (в течение 25 минут) за автономной машиной, однако она так и не отдала ему еду.
Забавно то, что на экране робота отображалась надпись «Excuse me». Но это, конечно, вряд ли связано с ситуацией.
Напомним, в России робот-курьер есть у Яндекса. Однако пока он не разводит заказы для сторонних клиентов. Робота ещё тестируют.