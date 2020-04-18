Робот-курьер «украл» заказанную еду у клиента

Как пишет Esquire, пострадавший клиент Юсиф Хогали (Yousif Khogali) заказал себе сэндвич через сервис доставки Postmates. Когда робот-курьер прибыл к дому Хогали, то не остановился и продолжил ехать. Мужчине пришлось проехать четыре квартала (в течение 25 минут) за автономной машиной, однако она так и не отдала ему еду.

Забавно то, что на экране робота отображалась надпись «Excuse me». Но это, конечно, вряд ли связано с ситуацией.